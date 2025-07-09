"Что касается "Зенита", то мне всегда нравился этот клуб. Реванш? Мы собираемся пригласить "Зенит" в Швейцарию. Когда планируется матч? В конце года", - цитирует Константина "СЭ".
Сегодня, 9 июля, "Зенит" принимал на своем поле в рамках товарищеского матча швейцарский "Сьон". Встреча проходила на "Газпром Арене" и завершилась крупной победой хозяев со счетом 5:2.
Следующим соперником сине-бело-голубых на летних сборах станет сербская "Войводина". Игра запланирована на 13 июля, начало - в 19:30 по петербургскому времени.
Президент "Сьона": мы собираемся пригласить "Зенит" в Швейцарию
Президент "Сьона" Кристиан Константин рассказал, что клуб хочет провести матч-реванш с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"