"Да, хотелось бы, чтобы пропорция потихоньку менялась в сторону наших ребят, но сейчас ситуация такая. Здесь Сергей Николаевич, поверьте, очень спокоен и вообще на эту тему не говорит. Он очень любит академию, хотел бы, чтобы в основе было больше ее игроков, но считает, что все должно быть по спортивному принципу", - цитирует Мусаева "СЭ".
Ранее владелец "Краснодара" заявлял, что у него есть мечта об 11 воспитанниках клуба в основном составе команды. По итогам минувшего сезона южане впервые в истории стали чемпионами России, обогнав в итоговой турнирной таблице петербургский "Зенит" на один балл.
На данный момент в Российской Премьер-Лиги действует лимит на легионеров, который позволяет выпускать на поле не более 8 иностранцев одновременно. В прошлом сезоне больше всех игровых минут в составе "быков" получил голкипер Станислав Агкацев, также в топ-10 по количеству игрового времени вошел полузащитники Александр Черников и Никита Кривцов.
Мусаев рассказал, как сейчас Галицкий относится к идее об 11 воспитанниках в стартовом составе "Краснодара"
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, как владелец клуба на данный момент относится к мечте об 11 воспитанникам клубной академии в стартовом составе команды.
Фото: РПЛ