"Шпилевский сразу же изменил стиль нашей игры: теперь команда демонстрирует больше контроля над мячом, активно использует контратаки и чаще подходит к воротам соперника. В Нижнем Новгороде тренер впервые настроен на атакующий футбол!" - цитирует Майга "Чемпионат".
Напомним, что летом руководство "Пари НН" отправило в отставку с поста главного тренера Виктора Гончаренко, его место занял Алексей Шпилевский, ранее работавший в кипрском "Арисе".
По итогам минувшего сезона нижегородцы заняли 13 место в турнирной таблице РПЛ и проиграли "Сочи" в переходных матчах с общим счетом 3:4. Нижегородцы сохранили место в РПЛ, так как "Химки" не смогли пройти процедуру лицензирования. В 1-м туре чемпионата России команда Алексея Шпилевского примет на своем поле "Краснодар".
"В Нижнем Новгороде тренер впервые настроен на атакующий футбол". Майга - о Шпилевском
Полузащитник "Пари НН" Мамаду Майга высказался о работе с Алексеем Шпилевским.
Фото: ФК "Пари НН"