"Я так понимаю, там непростая ситуация. Он должен был переходить, потом не переходить... Мне сложно сказать, как складывается ситуация. Это больше к руководству вопросы. Мы как готовились, так и готовимся", - цитирует Ерохина "СЭ".
Ранее стало известно, что бразильский полузащитник Вендел не присоединился к петербургскому "Зениту" на летних сборах и тренируется индивидуально в Бразилии.
Напомним, что в летнее трансферное окно Вендел должен был перейти в бразильский "Ботафого" в рамках сделки по переходу Луиса Энрике в "Зенит". Однако трансфер не состоялся из-за финансовых проблем владельца бразильского клуба.
Ерохин - об отсутствии Вендела: как готовились, так и готовимся
Нападающий "Зенита" Александр Ерохин высказался об отсутствии Вендела на сборах команды.
Фото: ФК "Зенит"