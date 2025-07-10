"В честь чего в лиге должен быть "Оренбург"? С какого бока? Если "Торпедо" отстранено из-за нарушений в ФНЛ, то почему должен в РПЛ быть "Оренбург", а не "Урал"? Почему так? Мы готовы играть в РПЛ. Мы готовы ко всему", - цитирует Иванова "СЭ".
Сегодня, 10 июля, стало известно об исключении московского "Торпедо" из числа участников Российской Премьер-Лиги.
По итогам минувшего сезона "Оренбург" напрямую вылетел в Первую Лигу, заняв 15 место в турнирной таблице российского чемпионата. Екатеринбургский "Урал" уступил грозненскому "Ахмату" в переходных матчах с общим счетом 2:3 и остался в Первой Лиге.
Президент "Урала": в честь чего в РПЛ должен быть "Оренбург"? Мы готовы играть
Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что клуб готов играть в РПЛ.
Фото: ФК "Урал"