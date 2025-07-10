"Говорить о какой-то замене преждевременно, подобное решение могут принять только соответствующие органы РФС. Но, как я и говорил ранее, если соответствующее решение будет принято, "Оренбург" полностью готов к участию в чемпионате", - цитирует Волженкина "СЭ".
По итогам сезона-2024/2025 "Оренбург" занял 15 место в Российской Премьер-Лиге, набрав 19 баллов в 30 турах и вылетел в Первую Лигу.
Сегодня, 10 июля, стало известно, что московское "Торпедо" исключено из числа участников Российской Премьер-Лиги. Совладелец клуба Леонид Соболев и функционер клуба Валерий Скородумов заключены под стражу - они обвиняются в попытке противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Сообщалось, что функционеры подозреваются в попытке подкупа футбольного арбитра.
"Оренбург" готов заменить "Торпедо" в РПЛ
Президент "Оренбурга" Кирилл Волженкин заявил о готовности клуба сыграть в РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"