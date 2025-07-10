"В Швейцарии очень хорошо отнеслись к нашей поездке в Россию. Она получилась идеальной. Мы сможем сыграть ответный товарищеский матч против "Зенита" в Швейцарии в конце этого года", - цитирует Константина Metaratings.
Вчера, 9 июля, петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над швейцарским "Сьоном" в товарищеском матче со счетом 5:2. Российский полузащитник Антон Миранчук вышел на поле в составе швейцарского клуба с капитанской повязкой и отметился одним забитым мячом.
Ранее председатель правления "Зенит" Александр Медведев заявил, что петербургский клуб может провести ответный матч с швейцарским "Сьоном" на выезде.
Президент "Сьона": в Швейцарии очень хорошо отнеслись к нашей поездке в Россию
Президент "Сьона" Кристиан Константин рассказал, как в Швейцарии отреагировали на товарищеский матч команды с "Зенитом".
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