«Я думаю, что мы близко, на финишной прямой по двум трансферам. Для меня громкий трансфер — это переход Жерсона в «Зенит» за 25 миллионов. Это громкий трансфер. Или как они («Зенит») купили зимой права на нападающего из «Ботафого» — Луиса Энрике. Мы более скромные ребята. Я надеюсь, у нас будут хорошие трансферы, но я бы не назвал их прям громкими.
Я понимаю, что мы не можем быть без трансферов, это неправильно. Потому что нужна конкуренция, нужна свежая кровь. Не должны ребята думать: «О, я чемпион, я внес большой вклад». Нет, сейчас придут новые ребята, голодные, которые захотят занять место в команде. А кто выиграет конкуренцию — только конкуренция будет двигать всех», — заявил Мусаев «Матч ТВ».
Ранее в СМИ появились новости, что «Краснодар» близок к подписанию двух полузащитников французского чемпионата. Первый их них Гаэтан Перрен, проведший лучший сезон в карьере (10 голов и 11 ассистов за 34 матча Лиги 1, исполнитель стандартов в «Осере»), обошелся «Краснодару» в 5 млн евро + 250 тысяч бонусами. Контракт подписан на 3 года. Его контракт с «Осером» действовал до лета 2026 года. Текущая рыночная стоимость 29-летнего полузащитника составляет 8 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Вторым игроком является Дуглас Аугусто из «Нанта». Сумма сделки составит 6 млн евро плюс бонусы, соглашение также рассчитано на три года. В минувшем сезоне Дуглас Аугусто принял участие в 30 матчах за «канареек» во всех турнирах, забив четыре гола. Также на счету 28-летнего футболиста три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 6 млн евро.
Мусаев: у "Краснодара" будут качественные усиления, но не такие громкие трансферы, как в "Зените"
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что клуб находится на завершающем этапе по двум трансферным сделкам, однако подчеркнул, что речь не идет о «громких» переходах.
Фото: ФК "Краснодар"