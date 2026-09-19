Разгром в Нижнем Новгороде и серия костромского "Спартака". Обзор 12-го тура Первой лиги

Очередной спектакль от лидера
"Нижний Новгород" в матче против "Ленинградца" отвёл душу после тяжелых и прагматичных побед над "Сочи" и "Торпедо". В первом тайме дважды звенел каркас ворот гостей, а перед перерывом Коледин после техничного оставления Соколова точно пробил с 18 метров. А после перерыва хозяева забили четырежды за девять минут!
Начался разгром "Лениградца" с дальнего удара Калинского на 51-й минуте игры, с которым не справился голкипер Смирнов. Через 3 минут Грулёв после передачи Соколова точно пробил с левого края штрафной в ближний угол, оформив 13-й гол в чемпионате. Ещё через 3 минуты Сарвели вошел в штрафную с левого края и низом послал мяч в дальний угол. Ну а ещё через 3 минуты Смирнов потащил удар Ивлева с близкого расстояния, а Грулёв подобедал на добивании - 14 голов у Вячеслава!
Дальше волжане слегка сбавили обороты, но смогли оформить теннисный счёт в концовке - на 87-й минуте вышедший на замену Лапинский головой замкнул подачу Сарвели, довершив разгром. 6:0 - "Нижний Новгород" одерживает самую крупную победу в сезоне, отрываясь от второго места уже на семь очков, а "Ленинградец" в гостях продолжает проигрывать всем.
"Торпедо" и "Велес" разошлись миром
В матче двух команд из группы лидеров "Торпедо" встречалось с "Велесом". В первом тайме был шикарный штрафной от Берковского, но перекладина спасла "крылатых быков", затем Погосов после скидки Каштанова не попал в створ с линии штрафной, также автозаводцы были близки на "стандартах". А счёт в начале второго тайма открыл "Велес" - Смирнов получил мяч на правом краю штрафной и прострелил к линии вратарской, а Тарасенко послал мяч под перекладину.
Проигрывать во второй раз кряду после победной серии в планы Александра Сторожука не входило, и вышедший на замену Окоронкво за четверть часа до конца головой послал мяч в левый угол после скидки Погосова. В концовке гостям мог помочь рикошет, однако Солдатенко дотянулся до мяча, и на этом встреча завершилась. 1:1 - обе команды остаются в лидирующей группе.
Четвертая победа Костромы подряд
Костромской "Спартак" после трёх подряд минимальных побед гостил в Ульяновске и быстро вышел вперед - Мохаммади в этот раз отдал голевую передачу ногой, а Калмыков прервал затянувшееся голевое молчание точным ударом с линии штрафной. "Волга", которую перед матчем принял Александр Грищенко, ответила хорошим дальним ударом, с которым справился Гайдаш, а Шакеров, в свою очередь, потащил удар Караева в быстрой атаке.
После перерыва хозяева создали убойный момент, однако Гайдаш вытащил удар Саплинова с близкого расстояния, а затем Александр мощно стрельнул со штрафного с дистанции, но перекладина уберегла красно-белых. Вообще Саплинов нанес в этой встрече шесть ударов, но поразить ворота бывшей команды не сумел. 0:1 - "Спартак" в четвертый раз кряду побеждает именно с таким счётом и выбирается на второе место, "Волга" же остается в опасной близости от зоны вылета.
Тяжёлая победа "Урала" в Нижнекамске
"Урал" гостил в Нижнекамске, где играть традиционно тяжело всем. "Шмели" в первых таймах забивают крайне редко, вот и в этот раз отличиться не удалось, хотя Фуррье головой направил мяч в штангу. Решающий момент случился на 74-й минуте встречи - Ишков, который в этот раз вышел со скамейки, нанес отличный удар с линии штрафной точно в ближний угол.
В концовке уральцы потеряли Секулича, который грубо сфолил в центре поля и получил вторую желтую карточку, но времени у нижнекамцев не осталось. 0:1 - "Урал" продлевает беспроигрышную серию до десяти матчей и выходит на третье место по потерянным очкам, "Нефтехимик" же по-прежнему не играет вничью, а проигрывает в два раза чаще, чем побеждает.
Быстрый обмен голами в Сочи
"Сочи" принимал "СКА-Хабаровск" и получил право на пенальти уже на второй минуте - новобранец дальневосточников Савичев сыграл рукой в своей штрафной. Главный джокер лиги Фёдоров в этот раз вышел в старте и отметился голом уже на 120-й секунде, уверенно реализовав пенальти. Впрочем, через 10 минут безобидный заброс Багиева поставил оборону хозяев в тупик, а Корян точно пробил низом с радиуса штрафной.
Казалось, нас ждёт результативный матч, однако голов в этот вечер больше не случилось. Хотя в первом тайме Мециев попал в перекладину, перед перерывом Глотов в ближнем бою не смог переиграть Митрова, а во втором тайме Школик спасовал перед новичком "Сочи", а скидка головой от Фёдорова пришлась в штангу. Последний момент упустили гости - Моцпан бил с дальней дистанции в правый угол, но попал в штангу. 1:1 - "Сочи" уходит на паузу на третьем месте, "СКА-Хабаровск" по-прежнему последний, но хотя бы не проигрывает в двух последних турах.
"Ротор" приближается к четвёрке
"Ротор" после серии неудачных матчей убедительно разобрался в прошлом туре с "Енисеем", после чего обыграл в гостях "Текстильщик". Ивановская молодёжь способна потерзать любого соперника, однако на дистанции их всё-таки не хватает. Против волгоградцев команда Дмитрия Пятибратова продержалась почти тайм, пока Родионов после проникающей передачи Эльдарушева не завершил свой момент точным ударом мимо Фадеева.
После перерыва работы у Фадеева прибавилось, но долгое время хозяева были на плаву, а Филёв и вовсе загубил убойный момент. А на исходе основного времени команда Дмитрия Парфёнова всё-таки поставила точку - Клещенко замкнул подачу Покидышева в доигровке после "стандарта". 0:2 - "Ротор" добивается второй победы кряду и поднимается на седьмой место, "Текстильщик" же в пяти последних турах набрал только одно очко и остался в зоне вылета.
Волевая победа "Енисея" без Ташуева
"Енисей" накануне матча с "Арсеналом" объявил об уходе Сергея Ташуева, в то время как туляки расстались с Дмитрием Гунько неделей ранее. В противостоянии двух команд с и.о. главного тренера красноярцы оказались сильнее, хотя первыми забили гости - Глушков навесил в штрафную бывшей команды, а Магомедов головой отправил мяч в дальний угол. "Львы" отыгрались ближе к перерыву - Батырев исполнил угловой с правого фланга, а Надольский головой поразил ближний угол.
Во второй тайме сработали джокеры Вячеслава Молчанова - Тлехугов создал остроту на левом фланге и отдал в штрафную на Окладникова, который не промахнулся. Ранее Андрей лишь дважды забивал с пенальти, но матч с "Арсеналом" может стать отправной точкой, ведь за четверть часа до конца Окладников оформил дубль, блестяще попав с разворота после прострела Масловского. В концовке форвард хозяев ещё и вынудил Кармаева получить вторую желтую карточку - Никита удалился во второй раз за три тура. 3:1 - "Енисей" прервал 7-матчевую безвыигрышную серию и обошёл "Арсенал" в таблице.
Домашний камбэк "Челябинска"
"Челябинск" после затянувшейся безвыигрышной серии оказался на грани зоны вылета, что явно идёт вразрез с амбициями этого клуба. В домашней встрече с "Уфой" также были сложности - Ломаев вытащил пару непростых мячей, а на 31-й минуте и он был бессилен после удара Ортиса с пенальти, который заработал Агапов. Впрочем, кадровый гол башкирского клуба всё-таки сказалась в концовке, хотя по ходу второго тайма Ортис имел шанс на дубль.
В середине второй половины успех уральцам принес угловой - Гаджимурадов исполнил подачу с правого фланга, а Борисов головой послал мяч в ближний угол. А ближе к концу встречи рывок Рамазана в своей штрафной фолом сорвал Беленов, и сам же лидер хозяев реализовал пенальти. В концовке Тарба бил головой после фланговой подачи, но Тусеев, сменивший в перерыве Ломаева, мяч поймал. 2:1 - "Челябинск" победил впервые со 2 августа, а "Уфа" проиграла всего во второй раз в чемпионате.
"КАМАЗ" победил в Ярославле
"КАМАЗ" в прошлом туре набрал лишь первое очко на своём поле, в гостях же челнинцы выступают успешнее, что встречается не так часто. Ярославцы же в этом чемпионате проиграли всего раз, да и то лидеру. В первом тайме Воронин отлично бил пяткой, но в створ не попал, а в ответ бомбардир хозяев Азявин из центра штрафной махнул над перекладиной.
На исходе часа игры челнинцы вышли вперёд - классный выстрел по вылетевшему из штрафной мячу нанес Защепкин, направивший мяч точно в "девятку". Роман в концовке ещё и отличился во второй раз, однако забивал из положения "вне игры". 0:1 - "Шинник" проигрывает впервые со 2 августа, "КАМАЗ" же одерживает вторую победу в чемпионате и отыгрывает одну позицию.
Фото: ФНЛ, ФК "Нижний Новгород", ФК "Торпедо", ФК "Спартак" Кострома, ФК "Урал", ФК "Сочи", ФК "Ротор", ФК "Енисей", ФК "Челябинск".
Разгром в Нижнем Новгороде и серия костромского "Спартака". Обзор 12-го тура Первой лиги
"Нижний Новгород" деклассировал дома "Текстильщик", "Спартак" в четвёртый раз подряд победил минимально, "Урал" добился успеха в Нижнекамске, а "Торпедо" и "Велес" поделили очки.
ФК "Нижний Новгород"