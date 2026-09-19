Президент РПЛ назвал команду, которая удивила его на старте сезона

- Главное впечатление от старта сезона? Меня удивил "Краснодар", отметил бы Мусаева.
Несмотря на потерю лидеров — ухода Сперцяна, травмы Кривцова — команда уверенно идет на первом месте. Также отметил бы Евсеева, который проделывает хорошую работу в Махачкале. Видны изменения в игре, - приводит слова Алаева Sport24.
Напомним, что в летнее трансферное окно "Краснодар" продал в саудовский "Аль-Ахли" своего капитана Эдуарда Сперцяна, а после четвертого тура в составе "быков" травмировался полузащитник Никита Кривцов.
После девяти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 21 набранным баллом в своем активе. По итогам прошлого сезона южане стали серебряными призерами чемпионата страны, а чемпионом в седьмой раз за последние восемь лет стал петербургский "Зенит".