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Президент РПЛ назвал команду, которая удивила его на старте сезона

Президент РПЛ Александр Алаев назвал главное впечатления от старта сезона.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Алаева, его удивил "Краснодар", который несмотря на потерю лидеров уверенно идет на первом месте.

- Главное впечатление от старта сезона? Меня удивил "Краснодар", отметил бы Мусаева.

Несмотря на потерю лидеров — ухода Сперцяна, травмы Кривцова — команда уверенно идет на первом месте. Также отметил бы Евсеева, который проделывает хорошую работу в Махачкале. Видны изменения в игре, - приводит слова Алаева Sport24.

Напомним, что в летнее трансферное окно "Краснодар" продал в саудовский "Аль-Ахли" своего капитана Эдуарда Сперцяна, а после четвертого тура в составе "быков" травмировался полузащитник Никита Кривцов.

После девяти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 21 набранным баллом в своем активе. По итогам прошлого сезона южане стали серебряными призерами чемпионата страны, а чемпионом в седьмой раз за последние восемь лет стал петербургский "Зенит".

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