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Тарханов ответил, какой клуб РПЛ удивил его на старте сезона

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов рассказал, какой российский клуб удивил его на старте текущего сезона.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Российский специалист был удивлен игрой махачкалинского "Динамо", которое находится в верхней части чемпионата.

"На старте сезона меня удивило махачкалинское "Динамо", они и на втором месте были, и выигрывали, и сейчас находятся в верхней части. Ясно, что они по-другому стали играть с приходом Евсеева.
В последнем матче с ЦСКА они сражались до последнего и имели шансы отыграться, им не засчитывали мячи", - сказал Тарханов "Матч ТВ".

На данный момент махачкалинское "Динамо" занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 12 очков в девяти встречах. Подопечные Вадима Евсеева одержали 4 победы и 5 раз потерпели поражение в текущем розыгрыше чемпионата.

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