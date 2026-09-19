Тарханов ответил, какой клуб РПЛ удивил его на старте сезона

"На старте сезона меня удивило махачкалинское "Динамо", они и на втором месте были, и выигрывали, и сейчас находятся в верхней части. Ясно, что они по-другому стали играть с приходом Евсеева.В последнем матче с ЦСКА они сражались до последнего и имели шансы отыграться, им не засчитывали мячи", - сказал Тарханов "Матч ТВ".
На данный момент махачкалинское "Динамо" занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 12 очков в девяти встречах. Подопечные Вадима Евсеева одержали 4 победы и 5 раз потерпели поражение в текущем розыгрыше чемпионата.