Как стало известно «Чемпионату», стороны согласовали условия личного контракта — 28-летний нидерландец подпишет соглашение сроком на три года с зарплатой € 1,5 млн в год без учета бонусов.
Влап выступает за «Твенте» с 2022 года, перейдя из Андерлехта за 2 миллиона евро. С тех пор он провёл 162 матча, забил 20 мячей и отдал 22 голевые передачи. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 5 млн. Его нынешний контракт с нидерландским клубом действует до 30 июня 2026 года.
"Чемпионат": Влап договорился со "Спартаком" о зарплате € 1,5 млн в год
Атакующий полузащитник «Твенте» Михел Влап близок к переходу в московский «Спартак».
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