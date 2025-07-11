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Червиченко: вся история с "Торпедо" была направлена на то, чтобы в следующем сезоне РПЛ у "Зенита" было больше друзей

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал информацию о выборе РФС "Оренбурга" в качестве 16-го участника РПЛ вместо московского "Торпедо".
Фото: Sportbox
- Было ожидаемо, что чаша весов склонится в пользу "Зенита". Так и произошло. Думаю, вся история с "Торпедо" была направлена на то, чтобы в следующем сезоне РПЛ у "Зенита" было больше друзей, - передаёт слова Червиченко "Чемпионат".

Ранее появилась информация, что по решению бюро исполкома РФС 16-м участником РПЛ вместо исключённого за организацию договорных матчей московского "Торпедо" выбран "Оренбург". Выбранным клубом также имели возможность стать екатеринбургский "Урал" и воронежский "Факел".

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