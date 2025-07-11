- Конечно, знаем о "Сочи". Но, честно говоря, выбирать будет Максим. Мне кажется, вариант с "Ростовом" более интересен. Тем более тут прямая заинтересованность главного тренера. Он видит Максима в качестве одного из системообразующих игроков. А это дорогого стоит.
В настоящее время опорный полузащитник столичного ЦСКА Максим Мухин занимается по индивидуальной программе, так как получил травму в товарищеской игре против "Партизана". Игрок не поехал с командой в Казань и пропустит матч за Суперкубок России против "Краснодара".
Нынешний контракт Мухина с "армейцами" рассчитан до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне футболист провел на поле лишь пять минут в матче Кубка России. Напомним, ранее сообщалось, что "Сочи" заинтересован в услугах 23-летнего игрока.
Источник: "СЭ"
Агент Мухина сообщил, что в игроке заинтересован лично главный тренер "Ростова" Альба
Представитель хавбека ЦСКА Максима Мухина Владимир Кузьмичев рассказал, рассматривают ли они вариант с "Сочи".
Фото: ПФК ЦСКА