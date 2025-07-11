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"Из того, что увидели, картинка очень интересная". Мусаев поделился ожиданиями от матча против ЦСКА

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился мыслями о сопернике по Суперкубку России.
Фото: ФК "Краснодар"
- У ЦСКА поменялась схема. Играли "ромбом", сейчас играют в классическую 4–3–3. Активны фланговые защитники. Возможно, увидим сюрпризы, потому что два матча на сборах - это мало информации. Но из того, что увидели, картинка очень интересная.

Суперкубок России, в котором встретятся действующий чемпион страны "Краснодар" и нынешний обладатель Кубка России московский ЦСКА, состоится завтра, 12 июля. Матч пройдет в Казани на стадионе "Ак Барс Арена" и начнется в 18:00 по столичному времени. На игру получила назначение бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым.

Напомним, текущим летом у "армейцев" сменился главный тренер: вместо ушедшего в отставку Марко Николича команду возглавил Фабио Челестини.

Источник: "Матч ТВ"

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