Матчи Скрыть

Суперкубок России

Новости
Краснодар
18:00
ЦСКАНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Ахмат
17:30
Крылья СоветовНе начат
Локомотив
17:30
ДинамоНе начат
Ростов
19:00
ФакелНе начат

Виллиан Роша заявил, что может остаться в ЦСКА до конца карьеры

Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал об условии, при котором останется в клубе до конца карьеры.
Фото: ПФК ЦСКА
"Я никогда не перестану бороться и отдавать всего себя за команду. Останусь ли до конца своей карьеры в ЦСКА? Если в клубе этого захотят, я останусь, потому что счастлив здесь, а моя семья хорошо себя чувствует в России", - цитирует Рошу "Матч ТВ".

Виллиан Роша перешел в ЦСКА из португальского "Портимоненсе" осенью 2022 года за 2 миллиона евро. Защитник провел в составе "армейцев" 103 матча и отметился 7 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего бразильца в 6 миллионов евро, контракт футболиста с ЦСКА действителен до конца июня 2027 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится