"Я никогда не перестану бороться и отдавать всего себя за команду. Останусь ли до конца своей карьеры в ЦСКА? Если в клубе этого захотят, я останусь, потому что счастлив здесь, а моя семья хорошо себя чувствует в России", - цитирует Рошу "Матч ТВ".
Виллиан Роша перешел в ЦСКА из португальского "Портимоненсе" осенью 2022 года за 2 миллиона евро. Защитник провел в составе "армейцев" 103 матча и отметился 7 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего бразильца в 6 миллионов евро, контракт футболиста с ЦСКА действителен до конца июня 2027 года.
Виллиан Роша заявил, что может остаться в ЦСКА до конца карьеры
Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал об условии, при котором останется в клубе до конца карьеры.
Фото: ПФК ЦСКА