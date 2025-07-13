"Я давно уже говорю, что Сперцян созрел для перехода в Европу, но, кажется, там его никто не ждет, или же сам он отвергает варианты, которые есть. А может, ему и не стоит уходить из "Краснодара". Эдуард — лидер команды, любимец болельщиков, что еще нужно? Он может стать для "Краснодара" своим Акинфеевым", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян в летнее трансферное окно может перейти в европейский клуб, сам футболист заявлял о желании попробовать себя в другом чемпионате.
В прошлом сезоне полузащитник провел за южан во всех турнирах 35 матчей и отметился 11 забитыми мячами и 7 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 25 миллионов евро, контракт полузащитника с "Краснодаром" рассчитан до лета 2026 года.
Мостовой: Сперцян может стать для "Краснодара" своим Акинфеевым
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что Эдуард Сперцян может стать легендой "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"