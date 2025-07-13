"Жерсон успешно прошел медосмотр для перехода в "Зенит"? Прошел успешно", - передает "СЭ" слова председателя правления клуба Александра Медведева.
Напомним, ранее Медведев сообщил, что новичок сине-бело-голубых будет представлен на "Газпром Арене" в воскресенье, 13 июля, перед товарищеской встречей с "Войводиной". Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени.
Жерсон прошел медосмотр перед переходом в "Зенит"
Жерсон близок к подписанию контракта с петербуржцами.
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