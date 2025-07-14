«Да, для этого мы здесь. Мы здесь, чтобы играть в свой лучший футбол. Если это произойдет, то все возможно. Так что мы действительно верим в эту команду», - цитирует Алвеса «Спорт-Экспресс».
В четверг, 10 июля, ЦСКА объявил о подписании контракта с 20-летним полузащитником. Соглашение рассчитано до лета 2030 года.
В прошлом сезоне Алвес принял участие в 25 матчах за «Сан-Паулу», в которых забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.
Алвес - о возможном чемпионстве ЦСКА: для этого мы здесь
Новичок ЦСКА Матеус Алвес ответил на вопрос о том, возможно ли чемпионство армейцев.
Фото: ПФК ЦСКА