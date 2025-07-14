«Как себя чувствую после перехода в «Динамо»? Все отлично. Адаптировался. Классная команда и коллектив. Потихоньку втягиваюсь и набираю форму. Была заключительная игра сборов, так что готовимся к «Балтике». Эта неделя подготовительная», - цитирует Сергеева «Чемпионат».
Форвард перешел в «Динамо» этим летом из самарский «Крыльев Советов» за 3,8 млн евро. Сергеев подписал контракт с московским клубом до конца июня 2028 года.
В минувшем сезоне 30-летний нападающий принял участие в 25 матчах во всех турнирах за клуб из Самары, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.
Сергеев - об адаптации в "Динамо": потихоньку втягиваюсь и набираю форму, у нас классная команда и коллектив
Форвард «Динамо» Иван Сергеев рассказал о своей адаптации в стане московского клуба.
Фото: ФК "Динамо"