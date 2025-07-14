Список возглавил полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев с индексом 81,2. Второе место занял Малик Диуф из чешской «Славии» (80.0), а на третьей строчке расположился полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк (79.6).
Отмечается, что индекс основывался на собственных критериях оценки лаборатории.
В минувшем сезоне Пиняев принял участие в 38 матчах за «железнодорожников» во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал влсемь результативных передач. Контракт 20-летнего полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2028 года.
Кисляк сыграл за ЦСКА в 33 играх. На его счету четыре гола и одна результативная передача. Соглашение 19-летнего футболиста с армейцами рассчитано до 30 июня 2028 года.
Полузащитник "Локомотива" Пиняев - лучший молодой футболист Восточной Европы
Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил рейтинг лучших молодых футболистов в Восточной Европе (игроки не старше 21 года).
Фото: ФК "Локомотив"