- Нет. Вообще не думаю о таких вещах. Деньги за мой переход — одно. Насколько я знаю, по сути, это был взаимозачёт. Мое дело — показывать на поле, что я умею, полностью отдаваться игре, команде, болельщикам.
Напомним, Луис Энрике, играющий на позиции крайнего форварда, стал игроком "Зенита" зимой нынешнего года. По данным СМИ сумма трансферной компенсации за 24-летнего бразильского вингера "Ботафого" составила около 30 миллионов евро. Частью сделки по переходу Энрике стал нападающий сине-бело-голубых Артур. Также этим летом в бразильский клуб должен был отправиться полузащитник Вендел, однако эта сделка сорвалась.
Источник: "Российская газета"
"Вообще не думаю о таких вещах". Луис Энрике рассказал, давит ли на него сумма траснфера в "Зенит"
Вингер "Зенита" Луис Энрике ответил на вопрос, испытывает ли он давление от суммы своего перехода из "Ботафого".
Фото: ФК "Зенит"