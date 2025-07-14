По информации источника, полузащитник "Милана" Ясин Адли, которым интересовался московский "Спартака", начал тренировки с командой "Милан Футуро", которая по итогам минувшего сезона вылетела из Серии С в любительскую лигу.
Сообщается, новый главный тренер "Милана" Массимилиано Аллегри не стал брать Адли на сбор первой команды. У 24-летнего француза есть предложения от одного из клубов Саудовской Аравии, однако игрок хочет выступать в Европе. Отмечается, что предложения из России он рассматривать также не готов.
В прошлом сезоне Адли выступал на правах аренды за "Фиорентину", в составе которой провел 35 матчей, забил 5 голов и отдал 7 ассистов.
"СЭ": хавбек "Милана" Адли, которым интересовался "Спартак", тренируется с любительской командой
Ясин Адли приступил к тренировкам с "Миланом Футуро".
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