"Если посмотреть его статистику по "гол+пас", то его польза видна невооруженным глазом. Он и черновой работы много делает, что видит не каждый: сохраняет кучу мячей, выигрывает борьбу. Очень важный игрок для нашей команды", - цитирует Кабутова "Матч ТВ".
В сезоне-2024/2025 Мирлинд Даку провел за казанский "Рубин" во всех турнирах 29 матчей и отметился 15 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего форварда в 8 миллионов евро, ранее футболист продлил контракт с клубом до конца июня 2029 года. Сообщалось, что этим летом нападающим интересовались петербургский "Зенит" и московское "Динамо".
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев ранее рассказал, что Даку мог присоединиться к сине-бело-голубым, однако клуб не смог договориться с футболистом об условиях личного контракта.
"Очень важный игрок для нашей команды". Футболист "Рубина" Кабутов - о Даку
Защитник "Рубина" Дмитрий Кабутов высказался об игре нападающего Мирлинда Даку.
Фото: ФК "Рубин"