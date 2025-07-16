По информации «СЭ» «Зенит» не вел переговоров с «Палмейрасом» и не заинтересован в услугах полузащитника Ричарда Риоса.
Отмечалось также, что «Зенит» якобы готов платить Риосу € 5 млн в год, однако источник опровергает эту информацию, подчёркивая, что потолок зарплат в питерском клубе составляет около € 3–3,5 млн.
В 2025 году Ричард Риос провел за бразильский «Палмейрас» во всех турнирах 35 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего опорного полузащитника в 16 миллионов евро, контракт колумбийца с клубом рассчитан до конца 2028 года.
На счету Ричарда Риоса 21 матч в составе национальной команды Колумбии и 2 забитых гола. Ранее футболист выступал за бразильский «Фламенго».
"СЭ": "Зенит" не конкурирует с "Ромой" за Риоса из "Палмейраса"
Петербургский «Зенит» не ведет переговоров о трансфере полузащитника «Палмейраса» Ричарда Риоса и не проявляет интереса к футболисту.
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