Источник: "Динамо" договорилось о трансфере Рубенса за €12 млн с бонусами

24-летний полузащитник «Атлетико Минейро» Рубенс близок к переходу в московское « Динамо ».

Фото: Diego Cabrera

По информации журналиста Карпова клубы согласовали сделку на сумму €9 млн плюс €3 млн в виде бонусов. Также предусмотрены 15% от прибыли при возможной перепродаже игрока.



Бело-голубые уже достигли договоренности с футболистом о пятилетнем контракте. Ожидается, что Рубенс не поедет с нынешним клубом на матч Южноамериканского кубка против «Букараманги» и сосредоточится на переезде в Россию.



Контракт Рубенса с «Атлетико Минейро» рассчитан до 31 декабря 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 6,1 млн евро.



В 2025 году 24-летний футболист принял участие в 32 матчах за клуб из Белу-Оризонти во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

