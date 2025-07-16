«Заболотный становится настоящим лидером, и истинные спартаковцы верят в игрока», — заявил Губерниев «Матч ТВ».
1 июля пресс-служба московского «Спартака» объявила о подписании с 34-летним центральным нападающим Антоном Заболотным контракта на срок до лета 2026 года. В июне форвард покинул подмосковные «Химки», которые начали процедуру банкротства, и получил статус свободного агента.
«Спартак» начнет новый сезон Российской Премьер-Лиги с домашнего матча с махачкалинским «Динамо». Встреча пройдет в период с 18 по 21 июля. Точная дата станет известна позднее.
Напомним, что летом 2024 года Антон Заболотный, будучи свободным агентом, перешёл в «Химки» из ЦСКА. В прошедшем сезоне он принял участие в 31 матчах, забив 6 мячей и отдав 6 голевых передач. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 34-летнего форварда составляет 750 тысяч евро.
Губерниев: Заболотный становится настоящим лидером "Спартака"
Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о переходе нападающего Антона Заболотного в московский «Спартак».
Фото: ФК "Спартак"