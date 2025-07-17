«Надо сказать, что это самый уязвимый клуб для критики в РПЛ. Ни одну команду так не фигачат. «Ахмат» - боимся критиковать, московские команды - понятно, «Зенит» - тем более. У «Краснодара» Сергей Николаевич умеет найти правильный подход, чтобы о нём хорошо писали.
У «Рубина» тоже огромные ресурсы. Тот же «Урал», который я хорошо знаю, гораздо меньше критикуют, потому что Григорий Викторович может сразу 100 человек обзвонить и всем вставить. В итоге получается так: «Кого критиковать? Давайте Нижний на всякий случай», - цитирует Гончаренко «Чемпионат».
48-летний специалист возглавлял «Пари НН» с октября 2024 по июнь 2025 года. В минувшем сезоне нижегородский клуб финишировал на 13-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков.
По сумме двух стыковых матчей «Пари НН» уступил «Сочи» (2:1, 1:3), однако решением РФС был принят обратно в число участников РПЛ после расформирования «Химок».
Летом нижегородцев возглавил Алексей Шпилевский. До этого 37-летний специалист работал с кипрским «Арисом».
Напомним, в первом туре предстоящего сезона «Пари НН» сыграет с «Краснодаром» на домашнем стадионе 20-го июля. Начало - в 15:30 (по мск).
Гончаренко: "Пари НН" - самый уязвимый клуб для критики в РПЛ
Бывший главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко высказался о критике в сторону нижегородского клуба.
Фото: ФК "Пари НН"