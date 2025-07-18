"Чивича мы уговаривали с декабря. У нас была конференц-связь: я общался с ним, его агентом. Наш спортивный директор с зимы начал эту работу, руководители принимали ключевые решения", – приводит слова Талалаева "Чемпионат".
29-летний Чивич заключил контракт с калининградским клубом в летнее трансферное окно. Его соглашение с российской командой действует три года. В сезоне-2024/25 боснийский защитник выступал за футбольный клуб из Будапешта "Ференцварош", в составе которого провел 36 матчей и отметился 7 голевыми передачами. Помимо этого, Чивич забил 1 гол в 28 играх за боснийскую сборную. По данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 750 тысяч евро.
Тренер "Балтики" Талалаев – о подписании боснийского защитника Чивича: уговаривали с декабря
Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев рассказал, как его команде удалось подписать контракт с боснийским защитником Элдаром Чивичем.
Фото: ФК "Балтика"