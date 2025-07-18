"Форму команды поймем по ходу сезона. Подготовка была хорошая, тяжелая. Сборы, как всегда, неприятные. А цель — трофей", - цитирует Тюкавина "Чемпионат".
Столичное "Динамо" стартует в новом сезоне Российской Пермьер-Лиги домашним матчем с калинградской "Балтикой". Игра состоится сегодня, 18 июля, и пройдет на стадионе "ВТБ Арена". Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.
Напомним, в прошлом сезоне бело-голубые финишировали на пятой строчке в турнирной таблице, отстав от призовой тройки на три очка. В Кубке России динамовцы завершили свое выступление, дойдя до стадии полуфинала Пути регионов.
Тюкавин: цель "Динамо" на сезон - трофей
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин обозначил цели на сезон для московской команды.
Фото: ФК "Динамо"