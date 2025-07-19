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Колыванов: Карраскаль - большая потеря для "Динамо"

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о возможном уходе Хорхе Карраскаля из "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Чавес выбыл до конца сезона из-за травмы, но и Карраскаль собирается покинуть команду. Хорхе большая потеря для "Динамо", чем Чавес. Хотя мексиканец хорошо себя проявил, но Карраскаль с Бителло ведут игру команды", - цитирует Колыванова "Чемпионат".

Вчера, 18 июля, московское "Динамо" на своем поле сыграло вничью с калининградской "Балтикой" (1:1) в первом туре чемпионата России. Полузащитник бело-голубых Хорхе Карраскаль наблюдал за матчем с трибун.

Сообщалось, что в ближайшее время колумбийский полузащитник перейдет в бразильский "Фламенго". Председатель совета директоров бело-голубых Дмитрий Гафин заявил, что Карраскаль отсутствовал в заявке команды из-за того, что опоздал на летние сборы и был не готовы играть.

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