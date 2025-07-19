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Саусь: "Балтика" была сильнее "Динамо"

Полузащитник "Балтики" Владислав Саусь высказался о ничьей калининградцев с московским "Динамо" (1:1) в 1-ом туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Балтика"
"Первый матч на выезде было тяжело. Но многие эксперты отметили, что "Балтика" была сильнее "Динамо" и заслуживала победы. Мы должны были забирать три очка, но чуть недоработали на стандарте" — рассказал Саусь в интервью "Чемпионату".

"Балтика" повела в счете на 12-ой минуте матча благодаря голу Брайна Хиля после голевой передачи Сауся. Ответный мяч "Динамо" забили в начале второго тайма после розыгрыша углового. Дебютным голом в составе бело-голубых отметился защитник Хуан Касерес.

В прошедшем сезоне "Балтика" выиграла Первую Лигу и завоевала путевку в Российскую Премьер-Лигу. Калининградцы вернулись спустя год после вылета. Следующий матч "Балтика" проведет в Москве против "Спартака" 26 июля. "Динамо" в этот же день на своём поле сыграет против “Ростова”.

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