«Спартак», конечно, намного интереснее, чем махачкалинское «Динамо», смотрелся. Очень активно они играют в атаке. Давно такой игры не видел. Если продолжат точно так же, то создадут очень серьезные трудности для соперников. Очень мощная атака.
Что касается незасчитанных мячей, то в трех первых случаях решения арбитра было по делу, всё нормально. А вот четвертый незасчитанный мяч я, если честно, не видел. Плюс, конечно, надо было бы назначить пенальти в ворота гостей, когда их футболист себе рукой подыграл», — заявил Пономарев «Матч ТВ».
Московский «Спартак» стартовал с победы в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. Вчера, 19 июля, команда Деяна Станковича принимала на своем поле махачкалинское «Динамо». Игра на стадионе «Лукойл Арена» в Москве завершилась со счетом 1:0. Победный мяч на свой счет записал бразильский форвард Маркиньос, забивший на 38-й минуте.
В 2-м туре РПЛ «Балтика» сыграет против «Спартака» на выезде 26 июля.
Пономарев: у "Спартака" очень мощная атака. Они создадут серьезные трудности для соперников
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев высоко оценил атакующую игру «Спартака» в домашнем матче против махачкалинского «Динамо» в первом туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"