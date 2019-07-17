«Яндекс» выяснил, какой клуб популярнее в России, «Локомотив» улучшил предложение по Гильерме

«Спартак» - самый популярный клуб России. Или всё-таки нет?
«Яндекс» опубликовал занимательное исследование: собрал и опубликовал статистику, какие российские команды чаще ищут в поисковиках по регионам. Конечно, стопроцентного отношения между интересом («Спартак» всё-таки самый скандальный клуб из российских, чаще гуглить можно и по этой причине) и болением за команду нет, но корреляция очень прочная – «Яндекс» учитывал только поиск матчей, а не, например, запросы «Гулиев наказывает американца» или «Баня, Глушаков, смотреть онлайн».
У «Спартака» здесь бешеное преимущество. «Красно-белые» стали первыми в 59 субъектах нашей страны из 85-ти. У «Зенита» 14 регионов, а у ЦСКА только один – Северная Осетия (при этом по общей популярности «армейцы» оказались на третьем месте).
Почти все клубы премьер-лиги победили в своих регионах. «Краснодар» оказался первым не только в Краснодарском крае, но и в Республике Адыгея. Только «Локомотив», «Динамо» и «Сочи» остались без «своего» региона.
Борьба «Зенита» и «Спартака» из-за количества болельщиков продолжается не первый год. По данным опроса ВЦИОМ в 2016 году, питерский клуб оказался самым узнаваемым в стране. Действующий чемпион тогда набрал 13%, а «Спартак» и ЦСКА – по 8. Московские фанаты саркастически не соглашались.
За последние годы наметилась тенденция, что публика «Зенита» куда активнее в интернете (социальных сетях, например), а вот по телевизионным просмотрам впереди «Спартак». При желании это можно легко объяснить – за Петербург сейчас болеет более молодая публика, которая активничает именно в сети.
Не стоит забывать, что и работают с фанатами в интернете в питерском клубе гораздо лучше.
Гильерме, похоже, останется в «Локо»
У вратаря сборной России роскошный агент. За продление контракта Гильерме затребовал себе зарплату 3 миллиона евро в год и 3 миллиона подъёмных, на что «железнодорожники» согласиться не могли. Они предлагали 1,9 миллиона.
Игрок вроде как засобирался в «Спартак». Ходили даже слухи, будто переехать он может не зимой, когда кончается текущее соглашение, но уже прямо сейчас. По информации Нобеля Арустамяна, в гонку за игрока в какой-то момент включился и «Зенит» (у Лунёва сейчас проблемы), но президент клуба моментально опроверг информацию:
- Это не соответствует действительности, мы кандидатуру Гильерме даже не рассматривали. Это безосновательные спекуляции, - приводил слова Медведева «Р-Спорт».
Вчера, по информации betting.team, стало известно, что «Локомотив» предложил Гильерме улучшенный контракт на два года с зарплатой 2,4 млн евро. Теперь игрок будто бы склоняется к тому, чтобы остаться в клубе.
Вроде бы всё хорошо, только не очень. Во-первых, как теперь Гильерме рассказывать про любовь к «Локомотиву» после таких спекуляций? Во-вторых, через год, когда станет жёстче лимит на легионеров, таких историй будет ещё больше.
Видимо, вместе с паспортом Маринато наследовал от наших футболистов и кое-что другое.
Фернандо остаётся в Москве
Полузащитника «красно-белых» отправляли сначала в Китай, а теперь, когда не получилось договориться с клубами из Поднебесной, - в Италию. Писали о переговорах с «Дженоа». Но вчера «Спорт-Экспресс» опубликовал информацю, что хавбек останется в Москве.
«Спартак» почти купил Мирзова. Но куда девать остальных фланговых игроков?
Учитывая неважное летнее усиление «Спартака» (таким он выглядит на данный момент), для болельщиков это очень хорошая новость.
С болельщиком «Динамо» всё хорошо
Телеграм-канал «ЭкСпорт» сообщал, будто после игры «Арсенала» и «Динамо» полиция задержала 10 фанатов «бело-голубых», при этом одного так и не отпустила.
По информации источника, болельщик, защищая своего сына, которого избивали полицейские, сломал нос одному из сотрудников. Как сообщалось, мужчину поместили в СИЗО, ему грозило до 8 лет лишения свободы за умышленное причинение вреда здоровью.
На самом деле, ситуация оказалась не такой трагичной. Сам же болельщик, которого зовут Алексей Шевердяев, опроверг эту информацию:
- Это мой протокол, меня направили на экспертизу.
Информация о нападении на полицейского не соответствует действительности. Это какая-то ошибка. Сына у меня нет. По обвинению в причинении вреда здоровью сотруднику правоохранительных органов я задержан не был. Я нахожусь на работе и в шоке от количества звонков. Был задержан по статье 20.1 часть 1 (нарушение общественного порядка – прим. Rusfootball.info) и отпущен в субботу домой.
Задержанных всего в разные отделения было примерно человек 100 после матча. Многие – под разными надуманными предлогами, в том числе и я. Только в Центральном суде, куда нас привезли, уже в субботу было около 25 человек.
Это не мой протокол, а мое определение на прохождение медицинской экспертизы по факту нанесения мне травм при задержании, - приводит слова болельщика sport24.
Кокорин и Мамаев играют футбол
Телеграм-канал Mash выложил ролик, на котором заключенные Мамаев и Кокорин играют в футбол на территории колонии ИК-4.
До перевода в камеры игроки провели какое-то время на карантине, при этом их обрили. Но теперь у них есть возможность побегать с мячом в отведённое для этого время.
Напоминаем, что 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев. Скорее всего, они выйдут ближе к новому году, но футболисты, как сообщали адвокаты, надеются на УДО.
Видимо, парни таким образом готовится возобновлять карьеру.
Фото: Global Look Press, yandex, телеграм-канал Mash