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«Ростов» плетёт в атаке, но ужасен у своих ворот. Ничья Карпина и Парфёнова

Две атакующие команды открыли тур результативной ничьей. Дончане были интереснее, но страшно лажали в центре обороны.


Выходные открывали команды, ярко начавшие этот сезон. После первых двух туров «Урал» был первым в таблице, но против «Динамо» команда Парфёнова показала себя неважно – и феерия Екатеринбурга (6 голов в двух матчах) приостановилась.

К матчу против «Ростова» окончательно оправился (он уже провёл тайм с «Динамо») полузащитник Димитров, игравший в «Урале» крайне важную роль. В прошлом сезоне хавбек наколотил почти столько же, сколько и главный в команде Бикфалви (пять голов против шести). При этом Николай сделал ещё три голевых передачи.

Через восстановившийся правый фланг (связка Кулаков-Димитров всё-таки одна из самых прочных в лиге) шло большинство атак на старте, когда Екатеринбург навалился и несколько минут не давал сопернику толком попробовать мяч. «Ростов» только успел отодвинуть от ворот игру, наладил владение, как сразу пропустил.

Снова прошла атака через вернувшегося Димитрова, а центральные защитники почему-то так и не собрались, чтобы помешать Панюкову. В итоге нападающий забивал без особенного сопротивления.



После гола «Ростов» был лучше во всех компонентах. «Урал» откатился и больше мешался противнику, чем пытался что-то придумать. Тактика, на самом деле, работала так себе – были опасные стандарты, был слабый удар Байрамяна с убойной позиции, было попадание в перекладину от Шомуродова.

Немного иного мы ожидали от двух команд, забивших на двоих 13 голов в первых турах. Но можно было понять и логику команды Парфёнова, который не досчитался в прошлом сезоне много очков из-за отсутствия прагматизма.

Тем более что завершение тайма получилось не таким унылым. Выиграв несколько подборов у штрафной Песьякова подряд, хозяева придавили дончан, правда, до обострения так и не дошли – впереди «Уралу» после забитого мяча не хватало предметности.


А ещё точности. Уже после перерыва защитник «Ростова» Сигурдссон в своей штрафной сделал что-то необъяснимое (слабо пнул мяч и упал), после чего неудачно выскочил Песьяков – и Бикфалви сплоховал, не забив в пустые.

У Шомуродова до 67-й минуты складывалось тяжело. Чаще впереди портил у «Ростова» именно он. Больше всех на себе тащил Роман Ерёменко, не побоявшийся преследования агрессивных Фидлера и Емельянова. И Ерёменко принял участие в классной комбинации, точку в которой голевым ударом поставил Шомуродов, разом исправившийся за прошлые неудачи.

«Ростов» оставался в хорошем настроении не больше 15 минут. Оборона гостей устроила такое непотребство, что у Екатеринбурга не было вообще никаких шансов, чтобы не забить.



Дончан выручило в этой игре только наличие Ерёменко. Он сделал голевую передачу на Сигурдарсона, сравнявшего счёт.



Последние несколько минут ошибались уже обе стороны и по очереди могли забивать - сначала «Урал», а потом и «Ростов». Но больше чем на четыре гола команд не хватило.

Чемпионат России

4 тур

Голы: Панюков, 14, Шомуродов, 67, Ильин, 81, Сигурдарсон, 85



"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Фидлер, Димитров (Егорычев, 82), Емельянов, Бикфалви, Эль-Кабир (Бавин, 33), Аугустыняк, Панюков (Ильин, 72).

"Ростов": Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов (Сигурдарсон, 61), Байрамян (Саплинов, 72), Ерёменко, Попов, Норманн, Шомуродов.

Предупреждения: Ароян, 20, Норманн, 43, Емельянов, 52, Шомуродов, 60, Бавин, 88


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Теги: Урал Ростов
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