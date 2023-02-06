– Считаю ли я Промеса легендой "Спартака"? Да, Квинси – легенда клуба. Он уже очень долгое время в "Спартаке". Учитывая, что он очень многое сделал для клуба, его уже можно считать нашим, "мясным".
Квинси Промес пришел в "Спартак" из "Аякса" два года назад – в феврале 2021-го. За это время 31-летний форвард провел за красно-белых 200 матчей во всех турнирах, забив 98 голов и отдав 48 результативных передач. Действующий контракт с нидерландцем истекает летом 2024 года.
"Спартак" ушел на зимнюю паузу на втором месте в таблице чемпионата России. У команды Гильермо Абаскаля 36 очков после 17 туров. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 6 очков.
Источник: Sport24
Аленичев: Промес – легенда "Спартака". Его уже можно считать нашим, "мясным"
Экс-главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев признался, что считает нападающего красно-белых Квинси Промеса легендой московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"