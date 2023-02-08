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Губерниев – о переходе Дзюбы в "Локомотив": Артем – парень рукастый, пусть вспомнит былое

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Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что 34-летние ветераны Артем Дзюба и Игорь Смольников перейдут в московский "Локомотив".
Фото: "Матч ТВ"
– Отличный вызов для ребят, чтобы показать, что они являются классными футболистами. Запоминается всегда последнее. Например, у музыкантов последний альбом послушаю – и я скажу, какой он музыкант. Сейчас у обоих должна быть цель, закрепиться в основе и принести пользу. Потому что тут еще дополнительные раздражители, когда Дзюбу встречают хейтом болельщики. Это отличный повод доказать, чего они стоят.

Я верю в парней, вопрос только в том, верят ли они сами в себя? Желаю им удачи. Надеюсь, что их не для галочки "Локомотив" подписывает. Вспомните, как Юрий Никулин в фильме сказал: "Помнят руки-то! Помнят родимые". Дзюба парень рукастый, пусть вспомнит былое. Я думаю, тут все сошлось. Может, и финансовое предложение перспективное было. Команде нужно решать задачи, у "железнодорожников" замечательный менеджмент. Мне кажется, у всех получится, – цитирует Губерниева Metaratings.

Сегодня свободные агенты Артем Дзюба и Игорь Смольников прошли медосмотр, который предшествует подписанию соглашения. Ожидается, что "железнодорожники" официально объявят о трансферах в ближайшее время. Последним клубом Дзюбы был "Адана Демирспор", Смольников ранее выступал за московское "Торпедо". Стало известно, что зарплата ветеранов составит два с половиной миллиона рублей ежемесячно.


Локомотив Дзюба Смольников Губерниев
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