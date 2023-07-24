Таким образом экс-футболист прокомментировал переход бразильского защитника Марио Фернандеса в "Зенит". По словам Ярошика, у него есть список клубов, в которые он не пойдёт.
В их числе он назвал "Спартак", пражскую "Славию" и шотландский "Рейнджерс".
"Как я отреагировал на переход Фернандеса в "Зенит"? Большой сюрприз. Согласился бы я работать в "Спартаке"? Нет, но я уважаю этот клуб. Надеюсь, не буду как Марио Фернандес через несколько лет, который тоже так говорил и оказался в "Зените", — цитирует Ярошика "РБ Спорт".
Во время футбольной карьеры с 2003 по 2005 годы Ярошик выступал за ЦСКА.
Иржи Ярошик: "Я никогда не пойду в "Спартак"
Гланый тренер "Оренбурга" Иржи Ярошик заявил, что не будет работать в "Спартаке".
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