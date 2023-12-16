"Пока предложений по Кевину нет", — сказал Фернандес.
Ранее сообщалось, что полузащитник может покинуть российскую команду, так как получает недостаточное количество игровой практики. Ленини играет за "Краснодар" с сентября 2022 года.
Источник: "РБ Спорт".
Агент Ленини заявил, что не получал предложений об уходе футболиста "Краснодара" в другой клуб
Пьер Фернандес, агент полузащитника "Краснодара" Кевина Ленини, заявил, что пока не получал предложений о переходе футболиста в другой клуб.
Фото: ФК "Краснодар"