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Агент Ленини заявил, что не получал предложений об уходе футболиста "Краснодара" в другой клуб

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Пьер Фернандес, агент полузащитника "Краснодара" Кевина Ленини, заявил, что пока не получал предложений о переходе футболиста в другой клуб.
Фото: ФК "Краснодар"
"Пока предложений по Кевину нет", — сказал Фернандес.

Ранее сообщалось, что полузащитник может покинуть российскую команду, так как получает недостаточное количество игровой практики. Ленини играет за "Краснодар" с сентября 2022 года.

Источник: "РБ Спорт".

Ленини Краснодар Российские трансферы
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