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Джанашия: "Балтике" пора остаться в РПЛ надолго

Бывший нападающий "Балтики" Заза Джанашия считает, что калининградцы смогут сохранить прописку в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Ничья с "Динамо" показывает, что "Балтика" останется в РПЛ. Хватит уже болтаться между лигами. Пора "Балтике" остаться в РПЛ надолго. У неё для этого есть все ресурсы", - цитирует Джанашию Metaratings.

В 1 туре Российской Премьер-Лиги калининградская "Балтика" сыграла вничью на выезде с московским "Динамо" - 1:1, во втором туре чемпионата России калининградцы сыграют на выезде со "Спартаком".

По итогам прошлого сезона команда Андрея Талалаева заняла первое место в турнирной таблице Первой Лиги и напрямую вышла в Российскую Премьер-Лигу.

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