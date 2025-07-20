"Ахмат" - "Рубин": стартовые составы команд на матч РПЛ

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Ибишев, Тодорович, Гандри, Исмаэл Силва, Садулаев, Талал, Мануэл, Конате, Мансилья.
«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Вуячич, Иву, Йочич, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.
Игра 1-го тура Российской Премьер-Лиги "Ахмат" - "Рубин" состоится сегодня, 20 июля, в 20:30 по московскому времени на «Ахмат Арене».
Напомним, что по итогам минувшего сезона грозненцы заняли 14-е место в турнирной таблице РПЛ, а по итогам двух стыковых матчей обыграли «Урал» из Екатеринбурга (1:2, 2:0). Клуб из Казани финишировал на седьмой позиции.