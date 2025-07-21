"Причина моего ухода не связана с финансами. Да, были падения курса рубля, но я готов был подписать контракт с понижением зарплаты даже после победы в Кубке. Но мы изначально говорили о долгосрочном проекте, а один год контракта — это совсем другое дело", - цитирует Николича Mozzart Sport.
Марко Николич стал главным тренером ЦСКА летом 2024 года и проработал в клубе до июня текущего года. Под руководством сербского специалиста "армейцы" стали бронзовыми призерами чемпионата России, а также завоевали Кубок страны. Летом ЦСКА объявил об уходе Николича - специалист занял пост главного тренера в греческом АЕКе.
Место Марко Николича в ЦСКА занял Фабио Челестини - ранее специалист работал в ряде швейцарских клубов. Под его руководством "армейцы" одержали победу над "Краснодаром" в Суперкубке России со счетом 1:0. Сегодня, 21 июля, ЦСКА сыграет на выезде с "Оренбургом" в 1 туре РПЛ.
Марко Николич назвал причины ухода из ЦСКА
Бывший тренер ЦСКА Марко Николич рассказал об уходе из российского клуба.
Фото: ПФК ЦСКА