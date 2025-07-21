"В прошлом сезоне до зимней паузы "Спартак" был по игре претендентом на чемпионство. Мы не знаем, что потом с ними произошло. Он растерял очки и даже из тройки выпал. Для меня "Спартак" должен быть в тройке с закрытыми глазами", — сказал Мостовой в интервью News.ru
В первом туре Российской Премьер-Лиги "Спартак" на своем домашнем поле обыграл махачкалинское "Динамо" (1:0). После этой игры главный тренер красно-белых Деян Станкович стал рекордсменом по проценту сухих матчей в чемпионате России. Во время его руководства "Спартак" сыграл на ноль в 58 процентах матчей.
Во втором туре "Спартак" сыграет дома против калининградской "Балтики". Игра пройдет 26 июля.
В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги "Спартак" занял четвертое место, набрав 57 очков. Также красно-белые вылетели в финале Пути регионов Кубка России, уступив "Ростову" (1:2).
Мостовой: "Спартак" должен быть в тройке с закрытыми глазами
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о своих ожиданиях от красно-белых в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: Global Look Press