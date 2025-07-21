Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
17:30
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
19:30
ЧерноморецНе начат

Лангович - о Жерсоне: не почувствовал, что он - игрок другого уровня

Защитник «Ростова» Андрей Лангович после матча первого тура РПЛ с «Зенитом» (1:2) высказался о новичке «сине-бело-голубых» Жерсоне.
Фото: ФК "Ростов"
«Не почувствовал, что Жерсон - игрок другого уровня. Начнём с того, что, когда сыграл больше тайма, перестаёшь обращать внимание на замены команды соперника. Жерсон только приехал в «Зенит», ему надо влиться. Но я считаю, что в нашей лиге не стоит выделять только его», - цитирует Ланговича «Чемпионат».

Вчера, 20 июля, «Зенит» на своем стадионе одержал победу над «Ростовом» в первом туре РПЛ со счетом 2:1.

Жерсон вышел на поле на замену во втором тайме. 28-летний бразилец не отметился результативными действиями.

Напомним, что Жерсон перешел в клуб из Санкт-Петербурга из бразильского «Фламенго» этим летом за 25 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится