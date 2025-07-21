Об этом сообщает Metaratings.ru. По информации источника, оклад 28-летнего полузащитника в «Спартаке» составляет 1,6 млн евро. Отмечается, что «красно-белые» не собираются выходить с инициативой разрыва контракта с Мединой.
Парагваец перешел в «Спартак» из ЦСКА летом 2023 года. Его контракт с «красно-белыми» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2,9 млн евро.
В минувшем сезоне Медина принял участие в 24 матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.
Напомним, что в первом туре нового сезона РПЛ «красно-белые» обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0 на домашнем поле.
Metaratings: Медина может остаться в "Спартаке". Ему не могут найти новый клуб
Представители полузащитника московского «Спартака» Хесуса Медины не могут найти новый клуб парагвайскому футболисту из-за его высоких запросов по зарплате.
Фото: ФК "Спартак"