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ЦСКА может арендовать форварда "Эстудиантеса"

Тиаго Паласиос может перебраться в Москву.
Фото: Getty Images
По информации источника, московский ЦСКА ведет переговоры по трансферу правого вингера "Эстудиантеса" Тиаго Паласиоса.

Сообщается, что "армейцы" рассматривают вариант с арендой 24-летнего игрока с последующим правом выкупа. Однако отмечается, что в аргентинском клубе намерены оформить полноценную продажу футболиста.

Паласиос перебрался в "Эстудиантес" в феврале прошлого года. В минувшем сезоне уругваец сыграл в 25 матчах, в которых отметился 6 забитыми голами и 4 результативными ассистами. Его контракт с клубом действует до конца декабря 2027 года. Transfermarkt оценивает форварда в 3,5 миллиона евро.

Источник: Legalbet

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