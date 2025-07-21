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Акинфеев поделился впечатлениями от матча с "Оренбургом"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал ничью с «Оренбургом» в первом туре РПЛ (0:0).
Фото: ПФК ЦСКА
«Сегодня не все получалось в атаке у всех. По первому тайму казалось, что «Оренбург» и второй тайм продолжит в таком же ключе. Наверное, они чего-то испугались. В первом тайме «Оренбург» играл очень хорошо, но, с другой стороны, мы играли плохо. То, что мы тренировали неделю, не удалось восполнить на поле», - цитирует Акинфеева «Матч ТВ».

Отметим, что 39-летний вратарь был признан лучшим игроком матча. Стоит добавить, что Акинфеев провел 500-ю игру с капитанской повязкой.

Во втором туре ЦСКА примет на домашнем поле грозненский «Ахмат». Игра состоится в воскресенье, 27 июля. Начало - в 15:00 (по мск).

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