Акинфеев поделился впечатлениями от матча с "Оренбургом"

«Сегодня не все получалось в атаке у всех. По первому тайму казалось, что «Оренбург» и второй тайм продолжит в таком же ключе. Наверное, они чего-то испугались. В первом тайме «Оренбург» играл очень хорошо, но, с другой стороны, мы играли плохо. То, что мы тренировали неделю, не удалось восполнить на поле», - цитирует Акинфеева «Матч ТВ».
Отметим, что 39-летний вратарь был признан лучшим игроком матча. Стоит добавить, что Акинфеев провел 500-ю игру с капитанской повязкой.
Во втором туре ЦСКА примет на домашнем поле грозненский «Ахмат». Игра состоится в воскресенье, 27 июля. Начало - в 15:00 (по мск).