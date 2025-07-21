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Слишкович: "Оренбург" готов играть в РПЛ, тут нет никаких вопросов

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович прокомментировал ничью с ЦСКА в первом туре РПЛ (0:0).
Фото: ФК "Оренбург"
«Получилась ли игра такой, какой мы ее ожидали? Особенно первый тайм и, может быть, 10-15 минут второго. Но не могу быть доволен последними 20 минутами, где нам ЦСКА оказал давление. Могу понять, это хорошая команда. Я бы сказал, что это заслуженные 0:0. Насколько моя команда готова играть в РПЛ? Моя команда готова, тут нет никаких вопросов», - цитирует Слишковича «Матч ТВ».

Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «Оренбург» финишировал на 15-й позиции в турнирной таблице РПЛ и вылетел в ФНЛ. Однако решением РФС клуб сохранил прописку в главном дивизионе страны, заменив московское «Торпедо».

Во втором туре «Оренбург» сыграет с махачкалинским «Динамо» на домашне поле. Матч пройдет в воскресенье, 27 июля. Начало - в 17:30 (по мск).

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