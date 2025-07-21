«Я бы не делал никаких выводов по ЦСКА из матча с «Оренбургом». Армейцы выиграли Суперкубок - может, ещё три дня голова кружилась. А «Оренбург» пять дней назад был в Первой лиге - конечно, у них мотивация приличная», - цитирует Мостового «Чемпионат».
Напомним, что ЦСКА выиграл Суперкубок России, обыграв «Краснодар» со счетом 1:0.
Также стоит добавить, что по итогам сезона-2024/25 «Оренбург» финишировал на 15-й позиции в турнирной таблице РПЛ и вылетел в ФНЛ. Однако решением РФС клуб сохранил прописку в главном дивизионе страны, заменив московское «Торпедо».
Мостовой - после матча "Оренбург" - ЦСКА: не делал бы никаких выводов по армейцам из этой игры
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат матча первого тура РПЛ, в котором «Оренбург» и ЦСКА сыграли вничью (0:0).
Фото: Global Look Press