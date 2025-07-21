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Источник: правый защитник "Эстудиантеса" Меса может перейти в клуб РПЛ

Правый защитник аргентинского клуба «Эстудиантес» Эрик Меса находится в сфере интересов одного из топ-клубов РПЛ.
Фото: ФК "Эстудиантес"
Об этом сообщает Metaratings.ru. По информации источника, «львы» готовы расстаться с 26-летним игроком, если поступит предложение в размере 2,5-3 млн евро. Отмечается, что аргентинский защитник готов к переезду в Россию.

Контракт Месы с «Эстудиантесом» рассчитан до 31 декабря 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 1,9 млн евро.

В 2025 году Меса принял участие в 26 матчах за «львов» во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи.

Ранее футболист выступал за «Колон».

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